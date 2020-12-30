«По поводу г***а я с вами согласен»: Юрий Шатунов признал скверность Андрея Разина

Экс-участник «Ласкового мая» Юрий Шатунов опубликовал воспоминание о своем первом выступлении в составе группы, который стал поводом для дискуссии о другом ее участнике — продюсере Андрее Разине.

«Сегодня (30 декабря) исполнилось 34 года с того дня, как в 1986 году состоялось мое первое выступление в актовом зале школы — интерната № 2 Оренбурга, как участника группы «Ласковый май», — пишет Шатунов в своем Instagram и публикует старые фотографии.

Один из фолловеров поинтересовался у Шатунова, где его «друг и наставник» Андрей Разин, на что певец ответил, что тот не является ни первым, ни вторым, и что он сожалеет о его появлении в своей жизни. Далее последовал диалог о профессиональных качествах Разина, где собеседник назвал продюсера «человеком — г. ном», с чем согласился и сам Шатунов.

Напомним, что в сентябре этого года Юрий Шатунов сообщил о смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» Александра Прико.

Фото Юрия Шатунова из социальных сетей.

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