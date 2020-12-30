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Шоу-бизнес

Вколовшая российскую вакцину от ковида Алена Апина показала всем дулю

10:26 30 декабря 2020
алена апина

Популярная в 90-х певица Алена Апина испытала на себе российскую вакцину против коронавируса. Певица пообещала регулярно отчитываться, как себя чувствует после укола «Спутником V», и пристыдила скептиков.

«Жива. Практически здорова. Единственное изменение — очень хочется спать. Но кому сейчас спать не хочется. И еще чувствуется то место, куда делали прививку», — рассказала Апина.

Также Апина гневно отвергла предположения, что ей заплатили за пропаганду российской вакцины. «Вот сколько мне заплатили, — заявила Алена, показывая кукиш в камеру. — Я бы и сама себе заплатила, если бы не хорошие друзья-врачи, которые взяли за руку, отвели и помогли… Вакцин-то мало, а людей, желающих не болеть, много».

Все сомневающимся, что Апина привилась именно российской вакциной, певица показала сертификат, правда издалека.

Напомним, в России объявили массовую вакцинацию от коронавируса, но ажиотажа не наблюдается. Некоторые принципиально отказываются от вакцины российского производства, а некоторые заразились коронавирусом, несмотря на прививку.

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