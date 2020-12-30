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Шоу-бизнес

«Вон со сцены России»: полуголую MARUV атаковали ненавистники

10:49 30 декабря 2020
марув

Эпатажные выходки певицы MARUV (Анны Корсун), похоже, действительно приелись российской публике. Жители Москвы требуют от певицы больше к ним не приезжать.

Гневные комментарии появились в Instagram певицы в ответ на попытки прорекламировать подарки к Новому году — эротическое белье и карнавальные костюмы «для взрослых».

Под постом в топы вышел комментарий «Вон со сцены России» от Алексея из Москвы.

Напомним, ранее певицу MARUV высмеяли за однотипные наряды, хотя в поисках своего стиля Анна даже примерила образ молодой Пугачевой.

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