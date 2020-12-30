Оскорбленный Шатуновым Разин выдал «грандиозное разоблачение»

Андрей Разин ответил на пост экс-фронтмена «Ласкового мая» Юрия Шатунова, в котором тот согласился с утверждением, что продюсер — «человек-г.но».

Он опубликовал в Instagram пост, разочаровав поклонников певца, сообщив, что странички в соцсетях ведет не сам Юрий Шатунов, а нанятая его директором фанатка, которая ничего не знает о жизни бывшего участника группы «Ласковый май». По его словам, фанатка за деньги «выполняет наставления директора» Шатунова.

«Когда читаете страницу Юры Шатунова и думаете, что общаетесь с ним, имейте ввиду, что вы общаетесь с его фанаткой», — добавил продюсер.

Напомним, что недавно Андрей Разин заявил, что готов выкупить скульптуру, установленную к 250-летия города Нововоронежа, которую в сети успели окрестить «Аленушкой постапокалипсиса», если ее выставят на торги.

Фото Андрея Разина из социальных сетей.

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