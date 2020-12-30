28.07 / 28.33 34.09 / 34.64
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Оскорбленный Шатуновым Разин выдал «грандиозное разоблачение»

11:14 30 декабря 2020
Андрей Разин

Андрей Разин ответил на пост экс-фронтмена «Ласкового мая» Юрия Шатунова, в котором тот согласился с утверждением, что продюсер — «человек-г.но».

Он опубликовал в Instagram пост, разочаровав поклонников певца, сообщив, что странички в соцсетях ведет не сам Юрий Шатунов, а нанятая его директором фанатка, которая ничего не знает о жизни бывшего участника группы «Ласковый май». По его словам, фанатка за деньги «выполняет наставления директора» Шатунова.

«Когда читаете страницу Юры Шатунова и думаете, что общаетесь с ним, имейте ввиду, что вы общаетесь с его фанаткой», — добавил продюсер.

Напомним, что недавно Андрей Разин заявил, что готов выкупить скульптуру, установленную к 250-летия города Нововоронежа, которую в сети успели окрестить «Аленушкой постапокалипсиса», если ее выставят на торги.

Фото Андрея Разина из социальных сетей.

499

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
крутой и леонтьев

«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана внезапно опубликовала откровенное фото

харламов

«Клоуны перестали быть востребованы?» Гарику Харламову пришлось оправдываться после "горе-шутки"

Андрей Разин

Оскорбленный Шатуновым Разин выдал «грандиозное разоблачение»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер