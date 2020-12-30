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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов отказался пить водку с солисткой Boney M

11:40 30 декабря 2020
Александр Буйнов

Певец Александр Буйнов, посмотрев по телевидению передачу с его участием, вспомнил курьезную историю из своей жизни, в которой фигурировала ведущая солистка группы Boney M Лиз Митчелл.

На своей страничке в Instagram он выложил отрывок передачи со своими воспоминаниями о Митчелл, с которой его судьба свела «живьем» на съемках.

«Захожу это я к ней в гримерку, предварительно, конечно, постучавшись… И с порога меня встречает самая обаятельная и привлекательная Лиз Митчелл и заявляет: «Alexander, would you like to drink vodka with us?» — откровенничал в эфире Буйнов. По его словам, пить он отказался, заявив, мол, русские на работе не пьют…

Напомним, что летом 2020 года Буйнов попал в больницу и перенес операцию, однако не стал откровенничать, какую именно. Он лишь заметил, что ему удалили орган, без которого живут многие люди.

Фото Александра Буйнова из соцсетей.

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