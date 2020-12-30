«Всему можно противостоять, кроме обнуления»: Нагиев прищучил Путина

Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев в своем новогоднем поздравлении не смог удержаться от иронии в адрес недавних решений Путина. Имеется в виду «обнуление» президентского срока и возможность пожизненно оставаться у власти.

«Всему можно противостоять. Ну, конечно, кроме „обнуления“ и смерти близких… Я желаю, чтобы у нас перестали голодать старики и чтобы вокруг стало чисто, а наверху — мудро и светло», — заявил Нагиев.

Подписчики Нагиева в Instagram уловили тонкие намеки в поздравлении.

Напомним, в России в 2020 году были проголосованы правки в Конституцию о возможности вечного срока для Путина. Сейчас появились слухи, что нынешний президент РФ может отойти от дел, передав власть дочери Екатерине.



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