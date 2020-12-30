Певица Билли Айлиш лишилась сразу 100 тысяч подписчиков из-за «неприличных картинок»

Американская певица Билли Айлиш менее, чем за один час лишилась 100 тысяч своих подписчиков в Instagram. Фолловеры начали отписываться после того, как 19-летняя обладательница пяти премий «Грэмми» опубликовала в соцсети «неприличные картинки».

Как пишет Cosmopolitan, Айлиш приняла участие в вирусном челендже, где звезды выставляют фотографии, о которых их просят фолловеры. Билли попросили поделиться рисунком, которым она гордится, а также фоном на экране блокировки ее телефона — как оказалось, обе картинки включали изображения обнаженных женщин. У многих это вызвало негодование, и началась массовая отписка. Впрочем, на общем фоне потери Билли не особенно заметны. Армия ее подписчиков насчитывает 73 миллиона человек. Сама Билли отреагировала на отписки, отметив: «Смешно, вы ведете себя, как дети, прямо не могу поверить».

Ранее «ФАКТЫ» писали об оптической иллюзии с кроссовками Билли Айлиш — зеленые или розовые.

Фото Instagram

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