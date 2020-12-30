Дантес пострадал на отдыхе

Певец и телеведущий Владимир Дантес умудрился обгореть в конце декабря.

Фото изрядно покрасневшего лица он выложил в Instagram, прокомментировав его так: «Обгореть 30 декабря! (после этой фразы он поставил „птичку“ о выполнении задачи. — Авт.) Знаете, это же прекрасно! Мажусь алое и радуюсь! Потому что со мной такое впервые».

Сейчас Владимир Дантес и его супруга певица Надя Дорофеева находятся на Бали.

А еще недавно он заявлял, что точно знает, где и с кем будет встречать 2021 год. «Думаю, что Новый год мы, скорее всего, будем встречать с друзьями дома, ходить по соседям, в тесной семейной компании веселиться», — говорил Владимир Дантес.

Фото Владимира Дантеса из социальных сетей.

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