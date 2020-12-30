28.09 / 28.34 34.11 / 34.64
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дантес пострадал на отдыхе

13:19 30 декабря 2020
Владимир Дантес

Певец и телеведущий Владимир Дантес умудрился обгореть в конце декабря.

Фото изрядно покрасневшего лица он выложил в Instagram, прокомментировав его так: «Обгореть 30 декабря! (после этой фразы он поставил „птичку“ о выполнении задачи. — Авт.) Знаете, это же прекрасно! Мажусь алое и радуюсь! Потому что со мной такое впервые».

Сейчас Владимир Дантес и его супруга певица Надя Дорофеева находятся на Бали.

А еще недавно он заявлял, что точно знает, где и с кем будет встречать 2021 год. «Думаю, что Новый год мы, скорее всего, будем встречать с друзьями дома, ходить по соседям, в тесной семейной компании веселиться», — говорил Владимир Дантес.

Фото Владимира Дантеса из социальных сетей.

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
крутой и леонтьев

«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

кернес

Смерть Кернеса стала поводом для шутки в «Лиге смеха»

Андрей Джеджула

Поднимал руку: беременная жена Андрея Джеджулы после семейного скандала оказалась в больнице

Национальная полиция

Отставка Владимира Зеленского из полиции стала «событием»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер