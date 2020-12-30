«Но не ноги об меня вытирать»: Андрей Малахов обиделся на Наташу Королеву

Российский телеведущий Андрей Малахов спокойно относится к тому, что Наташа Королева хочет подать на него в суд. Сам он считает, что певица некрасиво повела себя в ситуации с любовницей Тарзана, и певице лучше было бы по-тихому уладить скандал, а не идти с комментариями на не дружески настроенные телеканалы.

Малахов считает себя уязвленным из-за того, что, узнав о разрушительнице семьи, Королева пошла не к нему на эфир, а на конкурирующие каналы. Последней каплей стала экранная плашка «Малахов, завидуй молча», появившаяся. в сюжете с Королевой.

«Я хороший друг, но не до такой же степени, что вы может вытирать об меня ноги. Я давно в профессии. Когда они начинали, я уже преподавал в университетах», — говорит ведущий.

Малахов напомнил, что это именно он предупредил Королеву о готовящемся сюжете с любовницей на ТВ: «Я делал все возможное, чтобы оградить ее от этой ситуации… Дружба для меня была важнее… Бог им судья».

Напомним, ранее Королева после выхода сюжетов о любовнице Тарзана обиделась на телеканалы за медиабуллинг и гонку за рейтингами.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter