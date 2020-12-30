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"Этот год уходит на х.й": Шнуров очень матерно попрощался с 2020-м

16:33 30 декабря 2020
Сергей Шнуров

«Матерщинник и крамольник» Сергей Шнуров в присущей ему форме попрощался с 2020-м годом, написав матерное стихотворение.

На своей страничке в Instagram Шнуров пишет, что нынешний год посадил всех на карантин «как в Северной Корее». Припомнил он уходящему году и отравление оппозиционера Алексея Навального, и девальвацию рубля, и «обнуление» президентского срока Путина.

«Нам не надо больше ада. Рубль пал, лежит ничком. Обнулил, кого не надо, гульфик смазал новичком. Дома поселилась скука, Но наступит год другой! Двадцать двадцать, знаешь, с. ка, Ехай на х. й, дорогой», — такими словами заканчивает прощание с 2020-м годом Сергей Шнуров.

Ранее музыкант стал объектом для шутки шоумена Гарика Харламова, который высмеял «глупые вопросы», заданные Шнуровым российскому президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции.

В таком же ключе высказалась и экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, прославившаяся песней про «лабутены».

Фото Сергея Шнурова из социальных сетей

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