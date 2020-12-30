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Возраст Христа: празднующий 33-летие экс-"холостяк" Добрынин подвел итоги 2020 года

16:56 30 декабря 2020
Никита Добрынин

Бывший «Холостяк» Никита Добрынин, который в ноябре публично признался в нарушении карантина выходного дня, празднует важный день рождения — ему исполнилось 33 года.

В Instagram он подвел итоги собственного года и 2020 года в целом, назвав его удивительным, сложным и насыщенным, ведь в январе его избранница — Даша Квиткова — сказала «да».

Затем праздник жизни продолжился в Бразилии, а вот счастье в Майями пришлось прекратить досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Срывы съемок, кризис на работе. Этот тяжелый период помог осознать, что жизнь коротка. Если ее провести беспокоясь и мучаясь, то пропустишь много прекрасных моментов», — констатирует экс-холостяк.

Согласно его признанию, несмотря на то, что год был трудным, он был счастлив прожить его, зная, что впереди все самое лучшее.

Отметим, что помимо жены, 2020 год подарил Никите Добрынину и собственный дом.

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