Беременная звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась с обнаженным животом

37-летняя турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли сделала гламурную фотосессию на последних неделях беременности. Снимками она поделилась у себя в Instagram. Узерли позирует в бордовом пеньюаре, обнажающем живот.

Звезда популярного сериала «Великолепный век» скоро станет мамой во второй раз. Исполнительница роли Хюррем Султан ждет дочку. У Мерьем уже есть шестилетняя дочь Лара, которая также приняла участие в фотосессии. Ее отец турецкий бизнесмен Джон Атеш. Актриса собиралась выйти за него замуж, но в итоге они рассталась еще до рождения Лары и больше не поддерживают отношения.

О своей второй беременности актриса сообщила в сентябре. Об отце второго ребенка она не слишком много рассказывает. Известно лишь, что он — американец, который ради возлюбленной переехал в Германию.

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