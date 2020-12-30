28.13 / 28.43 34.15 / 34.71
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Полуголый Пол Маккартни шокировал фанатов эксцентричной прической

20:03 30 декабря 2020
Пол Маккартни

В сеть попали снимки легендарного британского музыканта Пола Маккартни, который сейчас отдыхает на острове Сен-Барт в Карибском море вместе со своей третьей женой — американкой Нэнси Шевелл. Как сообщает издание Daily Mail, бывший участник группы The Beatles и 16-кратный обладатель премии «Грэмми» засветился с обнаженным торсом и с эксцентричной прической: волосы 78-летней звезды спереди собраны в небольшой хвостик, скрепленный резинкой.

«Я понимаю, что во время карантина все мы редко посещали парикмахерскую, но это уже чересчур», «Новые советы от фэшн-гуру», «Я могла бы смело обойтись без этого зрелища», «Не пытайтесь это повторить», — раскритиковали фанаты в соцсетях внешний вид сэра Пола. Некоторые, впрочем, писали, что человек на отдыхе может выглядеть так, как ему вздумается, и что он не устраивал фотосессий для папарацци.

61-летняя Нэнси при этом выглядела безукоризненно.

Между тем Маккартни есть, чем гордиться. Его альбом McCartney III занял первое место в чарте Billboard впервые за 31 год.


94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
малахов

«Но не ноги об меня вытирать»: Андрей Малахов обиделся на Наташу Королеву

кернес

Смерть Кернеса стала поводом для шутки в «Лиге смеха»

Почти брачное путешествие: Мишина и Эллерт отправились на курорт

Почти брачное путешествие: Мишина и Эллерт отправились на курорт

крутой и леонтьев

«Валерий, ты очнулся?» Постаревший Леонтьев выругался матом на подколку Игоря Крутого

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер