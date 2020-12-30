Полуголый Пол Маккартни шокировал фанатов эксцентричной прической

В сеть попали снимки легендарного британского музыканта Пола Маккартни, который сейчас отдыхает на острове Сен-Барт в Карибском море вместе со своей третьей женой — американкой Нэнси Шевелл. Как сообщает издание Daily Mail, бывший участник группы The Beatles и 16-кратный обладатель премии «Грэмми» засветился с обнаженным торсом и с эксцентричной прической: волосы 78-летней звезды спереди собраны в небольшой хвостик, скрепленный резинкой.

«Я понимаю, что во время карантина все мы редко посещали парикмахерскую, но это уже чересчур», «Новые советы от фэшн-гуру», «Я могла бы смело обойтись без этого зрелища», «Не пытайтесь это повторить», — раскритиковали фанаты в соцсетях внешний вид сэра Пола. Некоторые, впрочем, писали, что человек на отдыхе может выглядеть так, как ему вздумается, и что он не устраивал фотосессий для папарацци.

61-летняя Нэнси при этом выглядела безукоризненно.

Между тем Маккартни есть, чем гордиться. Его альбом McCartney III занял первое место в чарте Billboard впервые за 31 год.

@drmartinking some new hairdo tips from your fashion guru: https://t.co/dT1HoNNMVE — Theresa Musgrove (@BrokenBarnet) December 30, 2020

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