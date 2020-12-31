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Шоу-бизнес

Двойня? Объявившая о беременности девушка Моргенштерна озадачила снимком с животом

7:34 31 декабря 2020
Двойня? Объявившая о беременности девушка Моргенштерна озадачила снимком с животом

Девушка рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) Дилара Зинатуллина дала своим поклонникам новую подсказку о беременности, сопроводив его многозначительным текстом по мотивам Льюиса Кэрола.

В Instagram она выложила фото, на котором она прижимает к груди двух плюшевых медвежат. При этом брюки девушка приспустила вниз, подчеркнув тем самым живот.

«Все помнят сказку Льюиса Кэрролла „Приключения Алисы в стране чудес“. Теперь наша главная героиня выросла, но таинственный мир, в который она попала, остался прежним: те же животные, тот же Безумный Шляпник и Королева червей. Только Алиса — это не та маленькая девочка, которая живет в своих странных фантазиях. Теперь ее интересы совсем другие», — говорится в описании к снимку.

Фолловеры знаменитости уже решили, что таким образом будущая мама сообщает всем, что у них с Алишером будет двойня, и поинтересовались, когда свои комментарии по этому поводу даст сам Моргенштерн.

Напомним, ранее на предполагаемую беременность своей избранницы намекнул победитель украинской версии шоу «Холостячка» Александр Эллерт, но затем он извинился за неудачную шутку.

Фото Instagram Дилары Зинатуллиной

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