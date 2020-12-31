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Шоу-бизнес

«Поднадоели»: Мишину и Эллерта обвинили в «искусственной любви»

8:42 31 декабря 2020
«Поднадоели»: Мишину и Эллерта обвинили в «искусственной любви»

«Холостячка» Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт 2 января 2021 года приглашены в студию программы «Світське життя» на телеканале 1+1. Этой новостью программа поделилась в Instagram и неожиданно попала под шквал критики тех, кому популярное шоу и его итог надоели.

«В стране нет больше проблем, только они, надоело», — написала одна из пользовательниц.

«Ну какая-то очень искусственная любовь», — решила другая.

Впрочем, нашлись в числе комментаторов и искренние поклонники Мишиной, которые обрадовались скорому возвращению любимой пары на экран.

Напомним, Александр Эллерт и Ксения Мишина решили встречать Новый год в Карпатах.

Фото СТБ

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