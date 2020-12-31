«Поднадоели»: Мишину и Эллерта обвинили в «искусственной любви»

«Холостячка» Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт 2 января 2021 года приглашены в студию программы «Світське життя» на телеканале 1+1. Этой новостью программа поделилась в Instagram и неожиданно попала под шквал критики тех, кому популярное шоу и его итог надоели.

«В стране нет больше проблем, только они, надоело», — написала одна из пользовательниц.

«Ну какая-то очень искусственная любовь», — решила другая.

Впрочем, нашлись в числе комментаторов и искренние поклонники Мишиной, которые обрадовались скорому возвращению любимой пары на экран.

Напомним, Александр Эллерт и Ксения Мишина решили встречать Новый год в Карпатах.

Фото СТБ

292

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter