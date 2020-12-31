66-летний актер Рэй Лиотта объявил о помолвке

66-летний голливудский актер Рэй Лиотта объявил в Instagram о своей помолвке. Звезда фильмов «Славные парни», «Ганнибал», «Незаконное проникновение», «Кокаин» женится на своей подруге Джейси Ниттоло.

«Рождественские пожелания сбываются. Я попросил любовь всей моей жизни выйти за меня замуж, и, слава Богу, она сказала «да»!!!, — написал актер.

Рэй ранее был женат на актрисе Мишель Грэйс. У них есть 22-летняя дочь Карсен Лиотта, которая также выбрала актерскую карьеру. В 2004 году супруги развелись, но сохранили дружеские отношения.

У 46-летней Ниттоло имеется четверо детей.

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