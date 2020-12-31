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Шоу-бизнес

У Валерия Леонтьева впервые за 50 лет случилось «неимоверное»

9:43 31 декабря 2020
Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев признался, что в его жизни случилось то, чего раньше никогда не было — он семь месяцев провел дома.

В своем Instagram Леонтьев выложил видео, где он пытается «расходить» тренажер и поздравляет всех с наступающим Новым годом, не забывая и об уходящем.

«Уходящий был не из легких, да уж, конечно. Я, наверное, последние лет 50 думал, ну что это за отдых, что это за отпуск — 10 дней, две недели… Ну месяц… Все равно это не отпуск. Думал, вот бы пожить на одном месте полгода. И вот, это произошло. Я жил на одном месте семь месяцев и должен вам признаться, что мне очень понравилось», — говорит Леонтьев

Певец признается, что ему понравилось спать в своей постели, просыпаться вовремя и «истерически не бросать свои вещи в чемоданы и сумки» и бежать за поездом…

Кстати, недавно продюсер Игорь Крутой выложил видео из аэропорта — он вместе с Леонтьевым улетали в США. Крутой увидел, что Леонтьев заснул на стуле, и решил подшутить, тайком засняв приятеля в неприглядной позе. «Валерий, ты очнулся?» — наигранно удивляется Крутой, когда видит, что Леонтьев уже не спит — в ответ артист использует нецензурную лексику.

Фото Валерия Леонтьева из соцсетей.

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