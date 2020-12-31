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Шоу-бизнес

Олег Винник оказался свидетелем ужасной аварии

9:53 31 декабря 2020
Олег Винник

Популярный украинский певец Олег Винник, который накануне показал «рабочее» фото с супругой Таюне, признался, что не очень доверяет гороскопам, но при этом обращает внимание на «знаки судьбы». Об одном из них он рассказал в интервью изданию Телегид.

«Когда я учился в автошколе, увидел ужасную аварию на перекрестке: машины столкнулись прямо на моих глазах. Я сразу понял, что это для меня урок», — сказал «предводитель волчиц», отметив, говорит, что хотел бы больше научиться замечать, понимать и различать эти знаки, поскольку до сих пор иногда не обращал на них внимания.

Винник считает, что игнорировать подобные сигналы судьбы нельзя, ведь «что-то в этом мире есть, что-то дается нам, чтобы предотвратить определенные вещи в нашей жизни».

Напомним, ранее певец испугал своих фанатов намеком на смерть.


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