«Дожить до момента»: мастеровитый Олег Винник раскрыл неожиданную мечту

Популярный певец Олег Винник, имеющий довольно-таки плотный график работы, рассказал о мечте, которая «пахнет деревом».

Как сообщает «Телегид», певец посетовал на то, что несмотря на отсутствие концертных туров, свободного времени у него становится меньше.

«Во-первых, у меня плотный график съемок на телевидении. Во-вторых, много творческих проектов. Слава Богу, есть вдохновение. Пока хватает увлечения музыкой. Но есть одна мечта: дожить до того момента, когда я спокойно смогу заниматься в своей мастерской делом, которое пахнет деревом», — сказал Олег Винник.

Напомним, что незадолго до Нового года Винник выложил в сеть серию фотографий, сделанных во время записи новогоднего концерта, пообещав поклонникам «бомбическую» ночь.

Фото Олега Винника из соцсетей.

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