Скандал с Лещенко: Андрей Малахов сознался в «ковидном преступлении»
Российский телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что пригласил в эфир Льва Лещенко, несмотря на то, что народный артист на тот момент находился на самоизоляции после прилета из США.
По словам телеведущего в студии YouTube-шоу «Алена, блин», программа была посвящена Валентине Толкуновой, с которой Лещенко дружил.
«Он прилетел из Америки и я позвонив ему, сказав, что буду рад его видеть в эфире», — рассказал Малахов, процитировав свои слова: «Мы готовы даже заболеть, заболеем вместе».
При этом телеведущий подчеркнул, что для него Лещенко является одним из самых ярких персон российского шоубиза, и он помнит его по хитам «Ласковый Миша» и «День Победы».
Отметим, что Лев Лещенко в интервью скандальной Ольге Скабеевой прямо обвинил Андрея Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции.
Напомним, ранее Лещенко едва не довела до самоубийства Ксения Собчак, которая в сети написала, что больной певец появился на дне рождения сестры Крутого Аллы и заразил многих коллег.164
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