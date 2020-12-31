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Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров наконец встретился с женой после длительной экспедиции

12:21 31 декабря 2020
Дмитрий Комаров

Известный украинский путешественник, неизменный ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров прервал съемки для новогодних каникул с супругой, с которой в 2020 году отпраздновал «ситцевую свадьбу».

Судя по фото, которые Комаров и его жена Александра Кучеренко одновременно выложили в сеть, пара отдыхает в тропиках, поэтому елку нарядили прямо на пляже.

«Новый год к нам мчится. Уже традиционно 31 декабря делаю паузу в экспедиции и встречаюсь с любимой женой. Вот, прилетел с „другой планеты“, впереди несколько деньков перезагрузки — и снова за работу», — написал журналист.

Он также поблагодарил уходящий год за науку, и отметил, что каким бы он ни был, без него не было бы 2021, и все «не смогли бы загадать желания в сегодняшнюю ночь».

«Давайте чаще улыбаться друг другу, пусть даже на лице медицинская маска. Улыбка и любовь видны через неё. По глазам. Давайте протягивать руку, если кому-то рядом нужна помощь. Не проходить мимо. Не ругаться и не ссориться. Вообще не обращать внимание на мелочи типа царапины на экране телефона или порвавшейся одежды», — призвал Комаров.

Напомним, в ноябре телеведущий дал большое интервью «ФАКТАМ», в котором признался, что готов вывернуться наизнанку, чтобы оказаться там, где наметил, и снять то, что хочет.

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