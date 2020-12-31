«Я иду в 2021-й с хорошим настроением», — Оля Полякова о масштабном праздничном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна»

31 декабря в 20:00 канал «Украина» приглашает зрителей на масштабное праздничное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», чтобы в компании любимых артистов весело, ярко и незабываемо встретить 2021 год.

Невероятный праздник с любимыми украинскими и международными хитами, остроумными шутками, впечатляющими постановками и неповторимой атмосферой веселья будут вести Королева ночи, певица Оля Полякова и ведущий шоу «МАСКА» Владимир Остапчук.

Народная любимица Оля Полякова вместе с самыми популярными украинскими звездами выйдет на Михайловскую площадь в Киеве, чтобы спеть хиты 2020-го, спрогнозировать планы на 2021-й, пошутить и поиграть в забавные игры. Артистка обещает раскрыть несколько секретов, как стать Королевой новогодней ночи!

«Несмотря на то что 2020-й выдался нелегким, мы с прекрасным настроением встретим 2021 год на грандиозной сцене шоу канала „Украина“. Мы выжили, потому что украинцы — народ, который сформировался под историческим давлением, нам всегда было нелегко. Но это позволило сформироваться очень сильному, предприимчивому, креативному и стрессоустойчивому населению. В любом случае все будет хорошо! В новом году 100% будет лучше, чем в этом. Поэтому я иду в 2021-й с новыми песнями, хорошим настроением и с мыслью, что все будет круто. Ну, а я буду Королевой новогодней ночи!» — рассказала Оля Полякова.

Мистер-праздник, телеведущий Владимир Остапчук, отправится в «Крейзи-караоке», где устроит шумную вечеринку с участием украинских звезд сцены, кино, телевидения и спорта. Это будет по-настоящему безумная пати, на которой артисты оторвутся за весь 2020 год!

«Драйвовая атмосфера будет царить на сцене нашего „Крейзи-караоке“, где будет большое количество разнообразных конкурсов. Здесь звезды будут дурачиться, петь, но с определенными препятствиями, выполняя различные задания. А вот удастся ли им это, увидите 31 декабря, — поделился Владимир Остапчук. — Вместе с Олей мы создадим телемост из шуток, будем веселиться и подкалывать друг друга».

В праздничном шоу примут участие самые известные артисты страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, TAYANNA, Алина Гросу, группы MOZGI, DZIDZIO, KAZKA, KADNAY и многие другие.





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