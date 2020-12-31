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Шоу-бизнес

Диковатое поведение Моргенштерна на «Давай поженимся!» высмеял Гарик Харламов

4:31 1 января 2021
Моргенштерн

Шоумен Гарик Харламов язвительно «прошелся» по реперу Алишеру Валееву (Моргенштерну), высмеяв его поведение на передаче «Давай поженимся».

В Instagram Харламов выложил ролик, смонтированный из нескольких телепередач, который начинается с программы «В мире животных с Николаем Дроздовым». В ней речь идет о человекообразных обезьянах — орангутанах.

Затем следуют кадры с репером на сцене и в программе «Давай поженимся», где Моргенштерн «обезьяньими» криками и ужимками сопровождает процесс знакомства одной из пар.

Ранее мишенью для шутки Харламова стал военный комиссар Гомельской области (Беларусь) Андрей Кривоносов, заявивший в одной из передач, что он — «ябатька», чем выразил приверженность режиму Александру Лукашенко. Харламов сделал видео, на котором слова белорусского военного перемежаются несколькими клипами, где певцы произносят «Я» — все это совмещается с фразой Кривоносова.

Фото Моргенштерна из соцсетей.

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