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Шоу-бизнес

Оксана Марченко устроила «микро-стриптиз»

12:43 31 декабря 2020
Оксана Марченко

Телеведущая Оксана Марченко, которая недавно удивила своим снимком с невесткой, вновь порадовала подписчиков «пикантным» фото в Instagram.

На фото Оксана Марченко оголила ногу из-под халата и посвятила пост уходящему 2020 году: «Кто-то скажет, не все было так уж плохо, а кто-то подумает, что тяжелее года не переживал…«

Она также пишет, что 2020-й — «год какого-то невенецианского грустного карнавала».

Подписчики высоко оценили снимок: «Очень красивое фото получилось… такое атмосферное, просто супер», «Шикарная». Многие также разделяют мнение телеведущей об уходящем годе.

Ранее сообщалось, что блогер Екатерина Клочко, невестка Оксаны Марченко, рассказала, за что она любит свою свекровь — оказывается, она считает ее лучшей в мире, и на это есть весомая причина.

Фото: Instagram Оксаны Марченко

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