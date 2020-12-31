«Холостяк» Сергей Мельник оценил сравнение участниц со змеями

Украинский футболист Сергей Мельник, снимавшийся в пятом сезоне реалити-шоу «Холостяк», разместил в соцсетях ролик, в котором претендентки на руку и сердце «главного холостяка» сравниваются со змеями.

«Оставлю тут на пять минут. Скинули мне со словами: «Напомнило шоу «Холостяк». Максотик в беде», — написал он в комментарии к видео в Instagram.

На видео показана погоня множества змей за ящерицей, которая сначала попадает в их «нежные объятья», но потом ей удается уйти от погони.

Напомним, что недавно Сергей Мельник выложил в сеть романтическое фото с девушкой, чье лицо не видно из-за брызг. Фолловеры тут же предположили, что ею может быть гимнастка Анна Ризатдинова, с которой футболист танцевал в «Танцях з зірками». В свою очередь гимнастка также написала интригующий пост в Instagram, пожелав в 2021 году создать семью.

Фото Сергея Мельника из социальных сетей.

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