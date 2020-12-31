«Страшненькие» Мишина и Эллерт устроили любовную игру в постели

Бывшая участница шоу «Холостячка» Ксения Мишина и Александр Эллерт, отправившиеся встречать Новый год в Карпаты, развлеклись в постели и посмешили фолловеров забавным видео.

Так, в сториз в Instagram Ксения Мишина выложила два коротких ролика. На один из них наложен фильтр, искажающий лицо Эллетра и делающий его похожим на свинью. На втором видео изменения подверглась уже сама Мишина, чьи удлиненные губы уж очень напоминают клюв утки. При этом пара обменивается фразами о любви и о том, как красив партнер.

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт станут гостями «Світського життя». На эту новость фолловеры Мишиной отреагировали по разному. Хейтеры заявляли, что шоу надоело, и что «любовь искусственная».

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