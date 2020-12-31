«А почему Алла обиделась на Филиппа?» Малахов прокомментировал бойкот от Пугачевой

Телеведущий Андрей Малахов в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» признал натянутость отношений с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Тем не менее, по словам Малахова, они с Галкиным приветствуют друг друга при встрече, и видятся довольно часто. Так, недавно они встречались на 20-летнем юбилее «Муз-ТВ».

О причинах размолвки телеведущий распространяться не стал, задав встречный вопрос: «А почему Алла Пугачева обиделась на Филиппа Киркорова и перестала появляться на днях рождения его детей?».

«У меня даже версий никаких нет», — признался Малахов, отметив, что постоянно советует Галкину «зарыть топор» войны.

На видео с 28:26.

Напомним, ранее Максим Галкин озадачил фолловеров фото с рогами на голове.

204

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter