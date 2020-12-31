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Ребенок Катерины Осадчей и Юрия Горбунова «забраковал» Деда Мороза

14:39 31 декабря 2020
Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Телеведущая Катя Осадчая, которая с Юрием Горбуновым воспитывает общего сына Ивана, рассказала об отрицательной реакции мальчика на Деда Мороза, из-за чего его звездным родителям приходится идти на хитрость.

Так, в их семью Святой Николай приходит с подарками и 19-го, и 31-го декабря.

В Instagram Катя показала трогательную встречу трехлетнего Вани и Святого Николая (под него талантливо замаскировался Горбунов).

У Осадчей двое детей, в т. ч. старшему сыну (от первого брака) Илье уже исполнилось 18 лет.

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