Ребенок Катерины Осадчей и Юрия Горбунова «забраковал» Деда Мороза
Телеведущая Катя Осадчая, которая с Юрием Горбуновым воспитывает общего сына Ивана, рассказала об отрицательной реакции мальчика на Деда Мороза, из-за чего его звездным родителям приходится идти на хитрость.
Так, в их семью Святой Николай приходит с подарками и 19-го, и 31-го декабря.
В Instagram Катя показала трогательную встречу трехлетнего Вани и Святого Николая (под него талантливо замаскировался Горбунов).
У Осадчей двое детей,
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