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«Шикарная история…» Малахов раскрыл причину смерти «беременной» фанатки Киркорова

14:58 31 декабря 2020
Андрей Малахов

Российский телеведущий Андрей Малахов сообщил о загадочных обстоятельствах смерти фанатки Киркорова, которая много лет заявляла о своей беременности от певца. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Super.

Фанатка, которая убедила себя, что она беременна от Киркорова, имела, по словам Малахова, запущенный сахарный диабет, также у нее была гангрена, быстро развившаяся за новогодние праздники.

«Шикарная история», — отметил ведущий. «Она любила Филиппа Киркорова, ездила за ним семь лет, ее психологическое состояние ухудшилось после смерти мужа», — добавил он.

«Это история фанатизма, человека, который действительно решил, что она беременна от Филиппа Кикорова, причем беременна много лет», — сказал Малахов.

В итоге Киркоров запретил пускать женщину на свои концерты.

Ранее сообщалось, что фанатка Киркорова из Новосибирска может лишиться родительских прав на восьмерых детей.

Фото: скриншот видео

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