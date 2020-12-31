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"Напьемся всем аэропортом": Анна Седокова застряла в обледеневшем "Домодедово"

15:41 31 декабря 2020
Анна Седакова

Экс-участница группы ВИА Гра Анна Седокова вместе с пассажирами многих рейсов «застряла» в московском аэропорту «Домодедово» из-за ледяного дождя.

На своей страничке в Instagram певица и телеведущая пишет, что в «Домодедово» творится «апокалипсис», зато бары этому рады: «Очередь в каждый из них человек по 20 и люди не уходят. Сейчас напьемся всем аэропортом и начнем Старый год провожать».

 

Тем временем российские паблики выкладывают в сеть фото и видео из аэропорта, из которого не могут улететь тысячи людей. Так, «Мэш» сообщает, что в аэропортах российской столицы из-за погодных условий были отменены или задержаны 150 рейсов.

Ранее Седакова опубликовала в соцсетях эмоциональный пост, пожаловавшись на людей, чьи комментарии сильно ранили ее, и назвала это буллингом.

Фото Анны Седоковой из социальных сетей.

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