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Шоу-бизнес

«Будешь его есть?» Певец Максим Леонидов выставил идиотом Андрея Макаревича

8:41 1 января 2021
Макаревич

Андрей Макаревич, который по советской традиции встречал Новый год с «тазиком» салата «Оливье», приготовил и любимую многими «селедку под шубой».

На внушительном селедочном торте музыкант кетчупом написал слово из трех букв, но под фото объяснил: «Вообще-то это сельдь под шубой. Божественная».

Под фото появилась масса комментариев. Особенно воодушевился блюдом коллега Макаревича певец Максим Леонидов. Он спросил будет ли это Андрей есть?

Судя по ветке комментариев под вопросом Леонидова, Макаревич не ответил, зато отметились другие фолловеры.

Многим фолловерам блюдо и его название понравилось. Они пишут, что Макаревич — художник и так видит свое произведение.

Напомним, накануне праздника экс-глава Минздрава, а ныне активист и блогер Ульяна Супрун предупредила украинцев об опасностях обильного новогоднего застолья и связанных с ним последствий.

Фото facebook.com/makarevichav

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