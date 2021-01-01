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Шоу-бизнес

«Наслаждайтесь Карпатами с Тиной!» Дан Балан получил интригующее признание в любви

10:50 1 января 2021
Тина Кароль и Дан Балан

Популярный певец и композитор Dan Balan призвал украинцев встретить 2021 год с улыбкой, а уходящий 2020-й поблагодарить.

«Вот же он. на подходе… Лучший год! Давайте встретим его с улыбкой. 2020-му спасибо за все уроки», — написал певец.

Комментаторы поблагодарили своего кумира и пожелали ему новых творческих успехов. В топ вышел комментарий: «Наслаждайтесь Карпатами вместе с Тиной Кароль! Мы любим вас обоих!»

В декабре певец представил новую песню «Дышат о любви», которую он записал в дуэте со своей экс-подопечной по проекту «Голос країни» певицей Indi. Поклонники считают, что в дуэте с Кароль сингл был бы круче.

Напомним, Дану Балану и Тине Кароль давно приписывают романтичные отношения. Долгое время звезды уходили от прямых ответов об отношениях. В финале шоу «Голос країни», где оба были тренерами проекта, артисты сделали откровенное признание в нежной авторской песне Дана Балана «Помнишь».

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