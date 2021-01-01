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Шоу-бизнес

Ани Лорак покрасовалась формами в полупрозрачном платье

11:14 1 января 2021
Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая уже длительное время живет и работает в России, поздравила своих поклонников с Новым годом.

«С Новым годом, любимые! Самое лучшее только начинается! Добро победит», — такими словами певица обратилась к ценителям ее творчества.

Женщина встретила год металлического быка в ярко-красном платье-футляре с полупрозрачными вставками. Лорак изменила прическу — каре шоколадного цвета вместо длинных обесцвеченных прядей. Видно, что певица немного набрала в весе.

Комментаторы ответили на поздравление своими пожеланиями добра, света и творческой удачи. Были и такие, кто снова хочет видеть певицу в Украине.

Напомним, недавно Ани Лорак выпустила новый клип на песню «Страдаем и любим». Певицу обвинили в деградации, а заодно и высмеяли ее внешний вид.

Фото Instagram/anilorak

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