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Шоу-бизнес

«Все крысы сдохли»: из Медведчука с российской вакциной «Квартал 95» сделал посмешище

11:56 1 января 2021
артисты

В новогоднем «Вечернем Квартале» актеры студии «Квартал 95» «прошлись» по российской вакцине против коронавируса и главе ОПЗЖ Викторе Медведчуке, который ее продвигает в Украине.

«Кварталовцы» сообщили, что Виктор Медведчук якобы сделал себе прививку от COVID-19 вакциной Путина и рассказали, как это происходило.

«Рука Кремля использовала руку Медведчука», — так актер анонсировал номер.

Роль Медведчука исполнил Евгений Кошевой. По сценарию, перед вакцинацией в помещении лаборатории собрали пожарных, милицию врачей, сотрудников ФСБ. Колоть пообещали препарат, разработанных в челябинском КБ, шприц с которым в помещение занесли на длинной пике.

В процессе подготовки к вакцинации, отвечая на вопросы доктора, Медведчук признался, что он из ФСБ и «у него в ОПЗЖ одна вата».

После того, как сам «Медведчук» предложил предварительно проверить вакцину на ком-нибудь, на сцену вызвали «Илью Киву».

Артист, изображающий нардепа Киву, поинтересовался наличием побочных эффектов после прививки.

Узнав, что «зуда в области кармана» после вакцинации не будет, «Кива» ушел, уточнив, что смысла в такой прививке нет.

После этого вакцину «Спутник V» все-таки укололи «Медведчуку», уточнив перед этим, что она ранее была испытана на крысах.

По словам «доктора», все крысы и обезьяна, появившаяся после мутации, которых вакцинировали, сдохли, а «Медведчук» оказался пятым пациентом, которого привили этим препаратом.

После вакцинации условный «Медведчук» сразу пожаловался на потерю зрения.

Но в конце доктор успокоил «нардепа», что ему вместо российского «Спутник V» укололи плацебо (вещество без явных лечебных свойств), уточнив, что наверху решили, что «Медведчук» еще понадобится. «Нардеп» сказал:«Служу Советскому Союзу» и порадовался, что не выбросил партбилет.

Напомним, на большой пресс-конференции в России 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что еще не вакцинировался против коронавируса, уточнив, что людям старше 60-ти лет российская вакцина пока не подходит.

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