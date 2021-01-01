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Шоу-бизнес

«Что с ногами?» Похудевшая Ольга Бузова вызвала недоумение подписчиков

12:15 1 января 2021
Бузова

Популярная российская певица Ольга Бузова, встретившая Новый год на Мальдивах, поразила своих подписчиков худобой.

Девушка опубликовала в Instagram фото в купальнике и сообщила, что провожает 2020 год и встречает новый 2021-й.

«Пойти что ли платье надеть?», — спросила Бузова у фолловеров.

Поклонники заинтересовались: что у девушки с ногами, почему она так выглядит.

Ранее Бузова показала в соцсетях фото со своей мамой. Ирина Александровна Бузова выглядит очень хорошо. На снимке она смотрится даже моложе собственной дочери.

Фото Instagram/buzova86

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