«Что с ногами?» Похудевшая Ольга Бузова вызвала недоумение подписчиков
Популярная российская певица Ольга Бузова, встретившая Новый год на Мальдивах, поразила своих подписчиков худобой.
Девушка опубликовала в Instagram фото в купальнике и сообщила, что провожает 2020 год и встречает новый 2021-й.
«Пойти что ли платье надеть?», — спросила Бузова у фолловеров.
Поклонники заинтересовались: что у девушки с ногами, почему она так выглядит.
Ранее Бузова показала в соцсетях фото со своей мамой. Ирина Александровна Бузова выглядит очень хорошо. На снимке она смотрится даже моложе собственной дочери.
Фото Instagram/buzova86274
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