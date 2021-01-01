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Шоу-бизнес

«Год будет тяжелый»: Катя Осадчая в красном платье обеспокоила поклонников

12:36 1 января 2021
Осадчая

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов сфотографировались возле яркой елки и поздравили украинцев с Новым годом.

«С праздником! Пусть новый 2021-й принесет только радость! В 2020-м было много испытаний и пусть все это останется в уходящем году. Будьте здоровы! Загадываем все желания в полночь и пусть они все сбудутся!», — написала Осадчая в Instagram.

При этом фолловеров смутило ярко-красное платье телеведущей. Комментаторы считают, что встречать в красном Год быка нельзя — это его разозлит и весь 2021-й будет тяжелым.

Ранее Катя Осадчая уже интриговала поклонников своими нарядами. Недавно из-за платья ее даже заподозрили в беременности.

Напомним, в ярко-красном платье-футляре встретила Новый год и украинская певица Ани Лорак.

Фото Instagram/kosadcha

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