Тревожно: Евгения Кошевого преследуют все больше злых людей

Известный шоумен Евгений Кошевой, подводя итоги 2020 года, сделал неожиданное заявление о том, что растет число злых людей. Ролик с обращением комик разместил в своем Instagram.

Говоря об уходящем годе, Евгений Кошевой отметил, что в нем «проявилось очень много злых людей, которые пытаются обращать на себя внимание. Помните, что злые люди — слабые. Добрыми быть гораздо сложнее», — сказал он.

Шоумен пожелал, чтобы в 2021 году все были добрыми.

Его высказывания об итогах года вызвали некоторое недоумение среди подписчиков: «Это Евгений завуалированно пожелал нам трудностей? Злыми быть легко, добрыми трудно — будьте добрыми», — спрашивает один из фолловеров.

Ранее Кошевой высмеял вакцинацию украинского политика Медведчука.

Фото: Instagram Евгения Кошевого

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