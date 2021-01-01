Вступившего в конфликт с Зеленским Тупицкого «Квартал 95» показал «конченой мразью»

В четверг, 31 декабря «Вечерний Квартал» показал сценку, в которой высмеял председателя Конституционного суда Украины. Видео размещено на YouTube-канале «Квартал 95».

«В Украине в 2020 году произошло много коррупционных скандалов, но всех переплюнули судьи Конституционного Суда», — говорится в описании видео, которое называется «Дон Тупицкий заполняет Е-Декларацию».

В сценке показано, как судьи КСУ во главе с Тупицким на своем заседании заполняют электронные декларации, придумывая различные ухищрения для того, чтобы скрыть обогащение. При этом все судьи показаны прожженными и недалекими коррупционерами, которые тесно связаны с лидерами политической партии ОПЗЖ.

Ранее сообщалось, что КС назвал юридически ничтожным указ Зеленского об отстранении Тупицкого.

Фото: скриншот видео

1008

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter