Лобода сверкнула формами в полупрозрачном платье

Год металлического быка некоторые представительницы шоу-бизнеса почему-то решили встречать в ярко-красных нарядах. Не отстала от своих коллег и украинская певица Светлана Лобода.

В своем Instagram-аккаунте Лобода поздравила подписчиков с Новым годом и пожелала любви.

На актрисе было ярко-красное платье с кружевом и полупрозрачными вставками. Праздничный лук дополнили помада и лак для ногтей в тон платью.

Напомним, недавно Лобода оскандалилась в Москве во время вручения премии «Золотой граммофон». Узнав, что другая певица во время своего выступления тоже использует ванну, Лобода покинула церемонию, так и не выступив. После этого скандала организаторы шоу обвинили украинку в плагиате.

А после того, как новый клип артистки moLOko был удален с YouTube-канала, Лобода просила одного из темнокожих певцов, работавших над созданием песни, показать «голос темного человека».

Фото Instagram/lobodaofficial

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