«Умеют девчонки дать жару»: Алла Пугачева сплясала, задирая платье

Алла Пугачева с подругами станцевала под ремейк песни группы Виктора Цоя «Видели ночь». Видео разместил в своем Instagram Максим Галкин.

Во время танца Алла Пугачева явно пребывала в хорошем настроении и даже задирала платье. Ролик быстро собрал сотни тысяч просмотров и многочисленные комментарии пораженных фолловеров.

Наиболее популярными стали отзывы: «Умеют девчонки дать жару», «Алла просто огонь в таком возрасте! Я люблю вашу семью», «Девчонки-красотки! Всем оставаться такими же классными!», «Алла Борисовна жжет ! Долгих лет жизни здоровья, классная компания!», «Аллочка Борисовна шикарно выглядит! Прекрасно отплясывает, умничка».

Ранее известный телеведущий Малахов заявил о натянутых отношениях между Пугачевой и Галкиным.

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