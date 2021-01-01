28.11 / 28.56 34.14 / 35.06
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Умеют девчонки дать жару»: Алла Пугачева сплясала, задирая платье

14:27 1 января 2021
Алла Пугачева

Алла Пугачева с подругами станцевала под ремейк песни группы Виктора Цоя «Видели ночь». Видео разместил в своем Instagram Максим Галкин.

Во время танца Алла Пугачева явно пребывала в хорошем настроении и даже задирала платье. Ролик быстро собрал сотни тысяч просмотров и многочисленные комментарии пораженных фолловеров.

Наиболее популярными стали отзывы: «Умеют девчонки дать жару», «Алла просто огонь в таком возрасте! Я люблю вашу семью», «Девчонки-красотки! Всем оставаться такими же классными!», «Алла Борисовна жжет ! Долгих лет жизни здоровья, классная компания!», «Аллочка Борисовна шикарно выглядит! Прекрасно отплясывает, умничка».

Ранее известный телеведущий Малахов заявил о натянутых отношениях между Пугачевой и Галкиным.

412

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Холостячка» Мишина «сменила» фамилию

Тина Кароль и Дан Балан

«Наслаждайтесь Карпатами с Тиной!» Дан Балан получил интригующее признание в любви

Лорак

Ани Лорак покрасовалась формами в полупрозрачном платье

Регина Тодоренко

Попавшая в больницу Регина Тодоренко показала травму

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер