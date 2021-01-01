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Шоу-бизнес

«Спасибо, что живы… Да?» Сын Софии Ротару многозначительно обратился к матери

14:49 1 января 2021
Ротару с сыном

Народная артистка СССР София Ротару вместе со своими родными встретила Новый год в Киеве. Фото и видео празднования опубликовала в Stories в Instagram-аккаунте невестка певицы Светлана Евдокименко.

Провожая 2020-й, сын Ротару Руслан поблагодарил уходящий год за то, что все остались живы.

«Спасибо этому году, что мы все живы-здоровы. Мы остались в том же составе. Это уже хорошо!», — сказал мужчина.

Певица поддержала сына и уточнила, что вся надежда на год будущий.

Светлана Евдокименко в Stories показала также семейные фото и отрывки из съемок Софии Ротару на записи новогодних программ.

Напомним, в ушедшем 2020 году у Софии Ротару было очень мало концертов. Певица пообещала в новом 2021 грандиозное представление к особой дате — 50-летию своей творческой деятельности.

Фото instagram.com/svetika/

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