«Там практически каждый второй Ёптр»: Порошенко «попал под раздачу» «Квартала 95» и Потапа
На новогоднем «Вечернем Квартале 2021» Потап резко высказался в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко. Видео эфира размещено на YouTube-канале студии «Квартал 95».
Во время новогодней передачи Потап угадывал имена украинских знаменитостей по сочетаниям букв. Ему также было предложено угадать, какой политик «скрывается» за буквами «Ёптр Порноешко».
«Я в политиках не очень разбираюсь», — сказал Потап и добавил: «Там практически каждый второй Ёптр. Ну Порноешко тоже там хватает».
После этого Потап назвал правильный ответ — что на экране зашифрован «Петр».
Ранее сообщалось, что в новогоднем выпуске «Вечерний квартал» резко «прошелся» по председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому, показав судей КСУ отъявленными коррупционерами, которые пытаются скрыть свое обогащение.
Фото: скриншот видео117
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