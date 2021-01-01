Приняла шесть таблеток обезболивающего: Седокова едва не упала на сцене в новогоднюю ночь

Бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова на пределе возможностей провела новогодний концерт. Об этом она сообщила в Instagram.

«После нашего очень длинного перелета, добравшись в гостиницу в 21:00 вчера, я поняла, что не могу встать. Боль в пояснице разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага. А ровно в 22:50 должна была выйти на сцену, где меня очень ждали. Нужно было взять себя в руки и собраться. Но как, если каждое движение создавало такую дикую боль», — написала Седокова.

Певица ожидала, что это будет ее последнее выступление, и она упадет на сцене.

«6 таблеток обезболивающего, горячая ванна и я надела платье. Попросила музыкантов если что страховать меня и отработать на 200 процентов, ведь я могла только на 1. Думала, что могла», — поделилась Седокова.

После первой песни она предупредила публику, что могут быть нюансы с падением артистки.

«Но потом на сцену вышли детки, и я больше ни секунды не думала о боли. Тело стало послушным, оно было моим. Все стало как обычно. Только один раз за час на сцене я вспомнила о спине, когда наклонилась за водой. Публика провожала меня громкими аплодисментами», — подвела итог певица.

Напоминаем, что Седокова долго не могла вылететь из обледеневшего аэропорта «Домодедово».

Фото: Instagram Анна Седоковой

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