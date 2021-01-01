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Шоу-бизнес

«Квартал 95» предрек Павла Зиброва следующим президентом из-за «политики» Зеленского

16:55 1 января 2021
Фрагмент передачи

В выпуске «Вечернего Квартала» показали пародию на Владимира Зеленского и предсказали, что следующим президентом Украины станет певец Павел Зибров. Ролик размещен на YouTube-канале «Квартал 95».

В ролике «Зеленский» в исполнении артиста Юрия Великого сначала «переносится» в начало 2020 года. Он пытается исправить ошибки, допущенные в 2021 году, и рассказывает украинским политикам события будущего.

Затем «Зеленский» переносится в 2025 год, где ему показывают, что может произойти в стране, если не удастся справиться с коронавирусным кризисом. Так, следующим президентом Украины «станет» популярный певец Павел Зибров, новогоднее обращение которого покажут «Зеленскому».

Ранее сообщалось, что «Вечерний квартал» жестко «прошелся» по главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому и судьям КСУ.

Фото: скриншот видео

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