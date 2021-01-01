Заболевший коронавирусом Жигунов показал, как встречал Новый год в больнице

Актер Сергей Жигунов поделился впечатлениями от пребывания в коронавирусной больнице в Ялте. Жигунов заразился 28 декабря, после того как приехал в оккупированный Крым. Новый год актеру пришлось встречать в больничной палате.

«На первом этаже реанимация, справа морг», — рассказал Жигунов в Instagram, описывая условия в Ливадийской больнице.

На оккупированном полуострове с начала эпидемии коронавирусом заразились более 20 тыс. человек. Более трех тысяч все еще продолжают болеть.

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