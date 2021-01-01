28.11 / 28.56 34.14 / 35.06
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Наша девочка»: Юлия Санина сообщила о пополнении в семье

17:32 1 января 2021
Юлия Санина

Участница группы The Hardkiss Юлия Санина, отдавшая на благотворительность кубок победительницы проекта «Танці з зірками», показала в Instagram, что на Новый год обзавелась собачкой.

«Наша новогодняя радость, наша девочка. Придумываем кличку», — подписала певица семейное фото и попросила подписчиков предлагать варианты прозвищ.

Фолловеры с радостью комментируют пост: «Какой классный пёся! Hope, Happy, Candy», «Какой хороший. Можно назвать Цукат, Твикс или Спаркли», «Судя по глазам, больше всего собаку хотела мама», «Какая сладкая бусинка», «Красивая девочка заслуживает красивое имя».

Ранее сообщалось, что Юлия Санина сделала неожиданное признание, почему она не отпустила бы мужа Валерия Бебко на шоу типа «Танці з зірками».

Фото: Instagram The Hardkiss

276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Холостячка» Мишина «сменила» фамилию

Тина Кароль и Дан Балан

«Наслаждайтесь Карпатами с Тиной!» Дан Балан получил интригующее признание в любви

Фрагмент передачи

«Там практически каждый второй Ёптр»: Порошенко «попал под раздачу» «Квартала 95» и Потапа

Регина Тодоренко

Попавшая в больницу Регина Тодоренко показала травму

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер