«Наша девочка»: Юлия Санина сообщила о пополнении в семье

Участница группы The Hardkiss Юлия Санина, отдавшая на благотворительность кубок победительницы проекта «Танці з зірками», показала в Instagram, что на Новый год обзавелась собачкой.

«Наша новогодняя радость, наша девочка. Придумываем кличку», — подписала певица семейное фото и попросила подписчиков предлагать варианты прозвищ.

Фолловеры с радостью комментируют пост: «Какой классный пёся! Hope, Happy, Candy», «Какой хороший. Можно назвать Цукат, Твикс или Спаркли», «Судя по глазам, больше всего собаку хотела мама», «Какая сладкая бусинка», «Красивая девочка заслуживает красивое имя».

Ранее сообщалось, что Юлия Санина сделала неожиданное признание, почему она не отпустила бы мужа Валерия Бебко на шоу типа «Танці з зірками».

Фото: Instagram The Hardkiss

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