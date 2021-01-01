"Плачу от радости": певица Валерия стала бабушкой в первый день 2021 года

Певица Валерия 1 января 2021 года стала бабушкой. У 21-летнего сына певицы Арсения и его 22-летней жены Лианы родилась девочка.

Молодой отец уточнил, что прошлая новогодняя ночь стала самой насыщенной за всю его жизнь. Схватки у супруги начались еще до полуночи, сразу после наступления нового года пара отправилась в роддом, а к утру на свет появилась дочка.

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье», — написала Валерия.

«Фантастический подарок на Новый год... Ммаленький ангел, сладкая девочка… Мы тоже очень и очень счастливы», - не скрывал эмоций муж Валерии Иосиф Пригожин.

Сын Валерии и продюсера Александра Шульгина Арсений женился в августе 2020 года. Его избранницей стала блогер и модель Лиана Волкова. Невеста выбрала для торжества пышное платье, не стесняющее фигуру. Уже тогда стало понятно, что Лиана в положении, но пара предпочитала отмалчиваться по поводу предстоящего появления наследника.

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