28.11 / 28.56 34.14 / 35.06
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Какие вы сладкие": семейный снимок звезды "Варьяты-шоу" умилил фолловеров

21:28 1 января 2021
жогло

Звезда юмористического проекта «Варьяты-шоу» Владимир Жогло и его супруга Ирина в 2020 году стали родителями и Новый год встречали с маленьким сыном. Фолловеры Жогло в Instagram назвали фото очень милыми и просят новых семейных снимков на фоне новогодней елки.

Сыну Владимира и Ирины 6 января исполнится три месяца. Мальчик появился на свет во Львове. «Какие сладкие», «Милота», — не скрывают эмоций подписчики.

Напомним, Владимир и Ирина поженились в мае 2020 года. Новая «варьятовская» ячейка общества появилась в Международный день семьи.

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Холостячка» Мишина «сменила» фамилию

Регина Тодоренко

Попавшая в больницу Регина Тодоренко показала травму

Тина Кароль и Дан Балан

«Наслаждайтесь Карпатами с Тиной!» Дан Балан получил интригующее признание в любви

Фрагмент передачи

«Там практически каждый второй Ёптр»: Порошенко «попал под раздачу» «Квартала 95» и Потапа

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер