"Какие вы сладкие": семейный снимок звезды "Варьяты-шоу" умилил фолловеров

Звезда юмористического проекта «Варьяты-шоу» Владимир Жогло и его супруга Ирина в 2020 году стали родителями и Новый год встречали с маленьким сыном. Фолловеры Жогло в Instagram назвали фото очень милыми и просят новых семейных снимков на фоне новогодней елки.

Сыну Владимира и Ирины 6 января исполнится три месяца. Мальчик появился на свет во Львове. «Какие сладкие», «Милота», — не скрывают эмоций подписчики.

Напомним, Владимир и Ирина поженились в мае 2020 года. Новая «варьятовская» ячейка общества появилась в Международный день семьи.

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