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Шоу-бизнес

Звезда "Иронии судьбы" назвал ежегодный показ фильма 31 декабря "извращением"

22:50 1 января 2021
ирония судьбы

Актер Андрей Мягков не в восторге, что каждый год на ТВ в новогоднем эфире демонстрируют фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». Мягков считает, что это уже перебор и извращение. Об этом он заявил в интервью kp.ru.

«Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым. Нельзя надоедать зрителю», — считает Мягков.

Актер не против, что кино нравится зрителям, но сам «Иронию…» в Новый год не пересматривает. «Мне кажется, это перебор», — говорит он.

Впрочем, другая крайность — запрещать новогодний фильм — Мягкову тоже не по душе. «Картину хотели запретить. Я относился к этому, как большой глупости и идиотизму», — вспоминает он.

Напомним, «Ирония судьбы, или С легким паром» вышла на экраны 45 лет назад — в 1975 году. Режиссер Эльдар Рязанов сначала противился кандидатуре Мягкова на главную роль, поскольку до этого актер играл Ленина. «ФАКТЫ» собрали и другие малоизвестные подробности из жизни актера.

Фото kino-teatr.ru

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