"Бедняжечка": Асмус рассмешила образом перепившей Снегурочки

Российская актриса Кристина Асмус продемонстрировала, что новый 2021 год для нее начался тяжело. Звезда «Интернов» появилась в Instagram ближе к вечеру 1 января, с растрепанными волосами, расплывшимся макияжем и сдвинутой набекрень праздничной шапочке.

«С добрым утром», — поприветствовала Асмус подписчиков и получила в ответ порцию сочувствия. «Бедняжечка», «Тяжелый новый год был?», «Отдыхай больше».

Впрочем, не обошлось и без критиков.

Фото asmuskristina/Instagram

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